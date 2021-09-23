Вайсфельд считает, что Загидулин не сможет заиграть в этом сезоне КХЛ в «Магнитке»

Известный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд высказал мнение, что вратарь Артём Загидулин не сможет проявить себя в этом сезоне КХЛ. Напомним, 26-летний хоккеист подписал контракт с «Металлургом» до конца чемпионата.

«В этом сезоне Загидулин заиграет в «Магнитке», только если кто-то из двух основных вратарей травму получит. Ну или уж вдруг откровенно сдаст. Но пока никаких предпосылок к этому нет, уральская команда хорошо стартовала.



Конечно, момент для возвращения не самый удачный. Но ведь Артём и за океаном подвигов не совершал. Там у него тоже перспектив заиграть не было. Он съездил в «Калгари», посмотрел, как там играют, получил какой-то полезный опыт. Ну, бывает. А что тут плохого?



Честно говоря, я вообще не очень понимаю, почему к Загидулину столь пристальное внимание. Он ещё себя в КХЛ особо не проявил. Первым номером ни в одном клубе не сыграл пока, даже в «Куньлуне». Теперь будет третьим в «Металлурге». Ведь у уральцев были на него права. И я сейчас просто не вижу клуба КХЛ, где Загидулин при всём уважении к нему мог бы стать основным стражем ворот», — приводит слова Вайсфельда «Матч ТВ».