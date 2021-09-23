«Он стоит каждого пенни». Генменеджер «Миннесоты» поделился мнением о Капризове

Генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Билл Герин дал комментарий по поводу подписания контракта с российским нападающим Кириллом Капризовым.

«Я думаю, он один из тех парней, которые играют одинаково, независимо от того, получает ли он зарплату начального уровня или 9 млн. Он просто собирается играть. В нём есть внутренняя уверенность, которая есть не у всех. Мне кажется, он просто очень верит в себя и хочет играть в хоккей.



Кирилл — это не только про лёд. Он помог придать новый облик «Миннесоте Уайлд». Он потрясающий игрок, и это тоже чего-то стоит. Я думаю, что он находится там, где должен быть. Он стоит каждого пенни», — приводит слова Герина официальный сайт НХЛ.

Напомним, предыдущий сезон стал первым для Капризова в НХЛ. За 55 матчей он набрал 51 (27+24) очко при показателе полезности «+10». В плей-офф он сыграл в семи матчах, в которых набрал 3 (2+1) очка. Форвард получил «Колдер Трофи» — приз, вручаемый лучшему новичку сезона НХЛ.