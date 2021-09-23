Сергей Зубов заявил о готовности помочь штабу сборной России на Олимпиаде в Пекине

Главный тренер рижского «Динамо» Сергей Зубов рассказал, что будет готов помочь тренерскому штабу сборной России на Олимпийских играх, если получит приглашение в команду.

«Уверен, каждый тренер в КХЛ готов трудиться в сборной России, да ещё на таком турнире, как Олимпиада. У меня есть опыт по обе стороны океана — и Кубок Гагарина, и Кубок Стэнли, есть олимпийское золото. Провёл за тысячу матчей в НХЛ, какие-то профессиональные вещи дала и недавняя работа в менеджменте «Далласа». Не люблю громких слов, пригласят — постараюсь принести пользу.

У нас в России непростая хоккейная история, все мы прошли через 90-е годы. Всегда был сторонником того, чтобы объединяться, тем более в нынешних условиях форс-мажора, когда до 10 января Европа, можно сказать, в тумане.



На мой взгляд, главное перед такими ответственными турнирами — правильная атмосфера вокруг сборной, объединение всех сил. Тогда и будет результат», — приводит слова тренера Russia-Hockey.ru.