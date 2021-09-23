Александр Овечкин рассказал, когда он планирует вставить выбитый зуб

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, когда он собирается вставить выбитый зуб.

«Выбитый зуб вставлю после карьеры. Не всю же жизнь ходить беззубым. А сейчас вставлять смысла нет — опять вылетит», — сказал Овечкин в интервью «OК!».

В июле Овечкин подписал новый контракт с «Вашингтоном» сроком на пять лет. Нападающий заработает $ 47,5 млн, кэпхит — $ 9,5 млн в год. Овечкин провёл всю карьеру в НХЛ в составе «Кэпиталз» (с 2005 года). Он стал обладателем Кубка Стэнли в сезоне-2017/2018.



Напомним, в списке лучших снайперов в истории НХЛ Овечкин в настоящий момент занимает шестое место, он забросил 730 шайб в регулярных чемпионатах. Наибольшее количество голов — у Гретцки (894 гола). Следом за ним идут Горди Хоу (801), Яромир Ягр (766), Бретт Халл (741) и Марсель Дионн (731).