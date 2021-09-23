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Александр Овечкин рассказал, когда он планирует вставить выбитый зуб

Александр Овечкин рассказал, когда он планирует вставить выбитый зуб
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, когда он собирается вставить выбитый зуб.

«Выбитый зуб вставлю после карьеры. Не всю же жизнь ходить беззубым. А сейчас вставлять смысла нет — опять вылетит», — сказал Овечкин в интервью «OК!».

В июле Овечкин подписал новый контракт с «Вашингтоном» сроком на пять лет. Нападающий заработает $ 47,5 млн, кэпхит — $ 9,5 млн в год. Овечкин провёл всю карьеру в НХЛ в составе «Кэпиталз» (с 2005 года). Он стал обладателем Кубка Стэнли в сезоне-2017/2018.

Напомним, в списке лучших снайперов в истории НХЛ Овечкин в настоящий момент занимает шестое место, он забросил 730 шайб в регулярных чемпионатах. Наибольшее количество голов — у Гретцки (894 гола). Следом за ним идут Горди Хоу (801), Яромир Ягр (766), Бретт Халл (741) и Марсель Дионн (731).

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