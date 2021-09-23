Рене Фазель заявил, что Олимпиада в Пекине, скорее всего, пройдёт при пустых трибунах

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель сообщил, что Олимпиада-2022 в Пекине, скорее всего, пройдёт при пустых трибунах.
«Решение, будут ли болельщики на играх в Пекине, мы ожидаем в октябре, и, насколько я понимаю, ситуация будет такой же, как на играх в Токио: болельщиков на трибунах не будет, гостей не будет. Томас Бах не смог пригласить в Токио даже свою жену», — приводит слова Фазеля «Р-Спорт».
Напомним, сейчас проходит конгресс ИИХФ в Санкт-Петербурге. После него Фазель покинет пост президента федерации.
Рене Фазель в 1985 году стал президентом Швейцарской хоккейной ассоциации, а в 1986 году был избран членом Совета ИИХФ. Президентом Международной федерации хоккея на льду швейцарец стал в 1994 году, также Фазель является членом исполкома Международного олимпийского комитета.
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