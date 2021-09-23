Источник: Николай Голдобин оштрафован на 70 тысяч рублей за удар соперника ногой

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Николай Голдобин должен будет заплатить штраф в размере 70 тысяч рублей за вчерашний инцидент во время матча с «Сибирью», сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей». Форвард ударил соперника ногой после столкновения.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.
Встреча проходила на стадионе «Сибирь» в Новосибирске и завершилась со счётом 3:1 (0:0, 3:0, 0:1) в пользу подопечных Ильи Воробьёва. На 27-й минуте Анатолий Никонцев забросил шайбу в меньшинстве и вывел магнитогорцев вперёд. На 33-й минуте Андрей Чибисов с передачи Семёна Кошелева забил второй гол в ворота Антона Красоткина. На 37-й минуте Никита Коростелёв, реализовав численное большинство с передачи Максима Карпова, забросил третью шайбу в матче. На 58-й минуте Алексей Кручинин отыграл один гол.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» в Нур-Султане сыграет с местным «Барысом». «Металлург» примет московский ЦСКА. Обе встречи пройдут 25 сентября.
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