«Полетел бы и в Россию». Герин о встрече с Капризовым, которая помогла подписать контракт

Генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Билл Герин рассказал о встрече с Кириллом Капризовым перед подписанием контракта.
«Я приехал во Флориду, мы смогли впервые лично пообщаться на эту тему. Это было самое важное, мы встретились лично, я выразил свои мысли по переговорам, Кирилл — свои. Нам этого не хватало. Легко быть жёстким по телефону или зуму, но ничто не сравнится с личной встречей. Это было крайне важно и помогло нам прийти к соглашению. Важно было посмотреть друг на друга, увидеть, как он реагирует. Мы с Кириллом поладили с первой встречи, у нас хорошие отношения. Чтобы преодолеть трудности, надо было сесть и обсудить всё лично.
Знаю, как Кирилл любит и хочет играть в хоккей. Переговоры могли затянуться ещё больше, я сам как игрок дважды через это проходил. Не считаю, что в таком случае игроки поступают неправильно, это их право. Иногда мне казалось, что мы уже близки к соглашению, в другие дни всё выглядело так, будто нам до этого как до луны. Но я знал, что в конечном итоге всё получится.
Мы оба чувствовали, что нужна личная встреча, ещё давно об этом говорили. Было сложно её организовать, когда Кирилл был дома, перелёт туда чуть более долгий. Но я бы полетел и в Россию! Когда он позвонил и сказал, что надо встретиться, я сразу же сел на самолёт.
Надо отдать должное Кириллу и его агенту, что они всё продумали. Кирилл приехал в страну заранее, чтобы пройти карантин, сделать прививку и сделать всё то, на что потребовались бы недели. Очень обрадовался, когда узнал об этом. Узнал почти сразу же, у меня есть свои источники.
Когда договорились о контракте, у нас было всего два с половиной часа, чтобы добраться до аэропорта, погода портилась. Там целая история, мы едва успели! Кирилл все три с половиной часа полёта говорил на английском! Иногда, конечно, пользовался гугл-переводчиком, но полёт прошёл здорово, многое успели обсудить», — приводит слова Герина официальный сайт «Миннесоты».
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