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Стало известно, когда Капризов начнёт тренировки с «Миннесотой»

Стало известно, когда Капризов начнёт тренировки с «Миннесотой»
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Генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин в интервью SKOR North рассказал о том, когда подписавший с клубом пятилетний контракт Кирилл Капризов сможет приступить к тренировкам с командой.

«В пятницу. Тогда он сможет присоединиться к команде без всяких ограничений», — заявил Герин в интервью
SKOR North.

Ранее стало известно, что хоккеист не получит подписного бонуса, так как его не предусматривает заключённое соглашение, а в последние два года контракта будет действовать запрет на обмен.

Напомним, предыдущий сезон стал первым для Капризова в НХЛ. За 55 матчей он набрал 51 (27+24) очко при показателе полезности «+10». В плей-офф он сыграл в семи матчах, в которых набрал 3 (2+1) очка. Форвард получил «Колдер Трофи» — приз, вручаемый лучшему новичку сезона НХЛ.

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