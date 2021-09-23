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«Торонто» не собирается обменивать Михеева

«Торонто» не собирается обменивать Михеева
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Генеральный менеджер «Торонто Мэйпл Лифс» Кайл Дубас ответил на вопрос о возможном обмене форварда Ильи Михеева.

«Илья останется в команде и будет её важной частью», — приводит слова Кайла Дубаса TSN.

Генменеджер добавил, что любые вопросы о запросе на обмен следует направлять агенту Михеева Дэну Мильштейну.

Ранее сообщалось, что Михеев просил клуб об обмене после завершения сезона-2020/2021.

В регулярном чемпионате сезона-2020/2021 Михеев провёл 54 матча, забив семь голов и сделав 10 результативных передач при показателе полезности «+5». В плей-офф Кубка Стэнли он провёл семь матчей, не набрав ни одного очка.

Контракт Михеева со средней зарплатой $ 1,645 млн действует до конца следующего сезона.

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