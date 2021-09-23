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Нападающий «Йокерита» Йенсен дисквалифицирован на один матч

Нападающий «Йокерита» Йенсен дисквалифицирован на один матч
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Нападающий «Йокерита» Никлас Йенсен будет дисквалифицирован на одну игру за инцидент в матче с «Торпедо» (4:2). Форвард ударил головой Марко Марина, после чего был удалён до конца игры.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Йокерита» Никласа Йенсена по п.1.14. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (удар головой), дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — гласит заявление спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» в Нижнем Новгороде сыграет с московским «Динамо». «Йокерит» примет «Сочи». Обе встречи пройдут 25 сентября.

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