Нападающий «Йокерита» Йенсен дисквалифицирован на один матч

Нападающий «Йокерита» Никлас Йенсен будет дисквалифицирован на одну игру за инцидент в матче с «Торпедо» (4:2). Форвард ударил головой Марко Марина, после чего был удалён до конца игры.

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«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Йокерита» Никласа Йенсена по п.1.14. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (удар головой), дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — гласит заявление спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» в Нижнем Новгороде сыграет с московским «Динамо». «Йокерит» примет «Сочи». Обе встречи пройдут 25 сентября.