В «Куньлуне» объяснили, почему вынуждены заменить состав перед Олимпиадой 2022 года

В китайском клубе КХЛ «Куньлунь Ред Стар» объяснили, почему в команде заменят состав перед олимпийскими сборами в преддверии домашней для Китая Олимпиады 2022 года в Пекине.



«В нынешних условиях чрезвычайно трудно говорить о будущем и строить чёткие планы. Это относится ко многим спортивным организациям во всем мире, поскольку на их деятельность часто оказывают влияние обстоятельства непреодолимой силы. Наш клуб тоже вынужден считаться с ними. Но, как бы ни разворачивались события, ХК «Куньлунь Ред Стар» со всей ответственностью заявляет, что будет действовать в полном соответствии с положениями регламента Континентальной хоккейной лиги. Регламентом предусмотрен период дозаявок, обозначена дата его окончания и при этом не установлен лимит допустимых дозаявок. Именно этими положениями и будет руководствоваться наш клуб.



Напомним, что и в предыдущем сезоне нам приходилось по ходу чемпионата производить кардинальные изменения в составе и дозаявлять многих игроков. В общей сложности в чемпионате КХЛ за нашу команду сыграли 55 хоккеистов, что, к слову, не является рекордным показателем для лиги. Тогда действия нашего клуба не подвергались критике, поскольку всем было понятно, что они объяснялись объективной реальностью. В связи с этим мы не видим причин, по которым аналогичные действия в нынешнем сезоне, также являющемся особенным для нашего клуба, должны вызывать негативную реакцию со стороны некоторых наблюдателей, не считающих нужным вникнуть в существо дела.



Проведение зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине связано со многими организационными сложностями. В частности, обсуждается режим въезда в КНР для иностранных спортсменов, которым по прибытии следует провести трёхдневный карантин. Однако для наших хоккеистов, юридически находящихся в командировке в Российской Федерации, карантин должен составить три недели. Таковы требования действующего в настоящий момент на территории КНР закона, и от клуба в данной ситуации ничто не зависит», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву в пресс-службе клуба.