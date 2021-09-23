Экс-игрок «Автомобилиста» Питер Холланд перешёл в шведский «Юргорден»

Шведский хоккейный клуб «Юргорден» подписал договор с 30-летним нападающим Питером Холландом.

«Учитывая травму Якоба Юсефсона, очень важно иметь возможность добавить в нашу команду опытного и квалифицированного нападающего. Мэтт Лорито до сих пор играл в центре в начале, но это не его позиция. Питер имеет большой опыт игр на высшем международном уровне в НХЛ и КХЛ, и мы уверены, что он сможет относительно быстро адаптироваться к нашей лиге», — приводит слова генерального менеджера «Юргордена» Юакима Эрикссона официальный сайт клуба.

Канадец выступал на протяжении семи лет в НХЛ. В 2019 году Холланд перешёл в «Автомобилист».

Нападающий в предыдущем сезоне КХЛ принял участие в 59 встречах регулярного чемпионата, набрав 36 (12+24) очков при показателе полезности «-6». В плей-офф КХЛ на счету Холланда пять встреч, в которых он отдал одну результативную передачу.