Экс-игрок «Автомобилиста» Питер Холланд перешёл в шведский «Юргорден»

Шведский хоккейный клуб «Юргорден» подписал договор с 30-летним нападающим Питером Холландом.
«Учитывая травму Якоба Юсефсона, очень важно иметь возможность добавить в нашу команду опытного и квалифицированного нападающего. Мэтт Лорито до сих пор играл в центре в начале, но это не его позиция. Питер имеет большой опыт игр на высшем международном уровне в НХЛ и КХЛ, и мы уверены, что он сможет относительно быстро адаптироваться к нашей лиге», — приводит слова генерального менеджера «Юргордена» Юакима Эрикссона официальный сайт клуба.
Канадец выступал на протяжении семи лет в НХЛ. В 2019 году Холланд перешёл в «Автомобилист».
Нападающий в предыдущем сезоне КХЛ принял участие в 59 встречах регулярного чемпионата, набрав 36 (12+24) очков при показателе полезности «-6». В плей-офф КХЛ на счету Холланда пять встреч, в которых он отдал одну результативную передачу.
- 23 сентября 2021
-
15:42
-
15:07
-
15:00
-
14:48
-
14:44
-
14:38
-
14:29
-
14:21
-
13:55
-
13:27
-
13:05
-
12:56
-
12:44
-
12:02
-
11:43
-
11:01
-
10:53
-
10:02
-
09:27
-
09:10
-
08:50
-
08:40
-
08:21
-
06:00
-
05:46
- 22 сентября 2021
-
23:57
-
23:40
-
23:22
-
22:50
-
22:33
-
22:07
-
22:00
-
21:50
-
21:32
-
21:26