Сегодня, 23 сентября, в Сочи состоится встреча регулярного первенства Континентальной хоккейной лиги. «Сочи» дома примет московское «Динамо».



Победная серия бело-голубых сейчас составляет семь матчей. Для главного тренера команды Алексея Кудашова это 23-я победа подряд в регулярном чемпионате: семь — с «Динамо» и 16 — с предыдущим клубом специалиста, санкт-петербургским СКА, в сезоне-2019/2020. Он повторил рекорд Олега Знарка, установленный на стыке сезонов-2016/2017 и 2017/2018, когда он тренировал СКА.



«Сможет ли «Динамо» М одержать восьмую победу подряд, а Кудашов — установить рекорд КХЛ?»

После семи матчей москвичи идут на втором месте в Западной конференции, имея в своём активе 14 очков и уступая только финскому «Йокериту» (16), который провёл на три игры больше. Сочи идёт седьмым (8).