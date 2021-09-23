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Сможет ли «Динамо» М одержать восьмую победу подряд, а Кудашов — установить рекорд КХЛ?

Сможет ли «Динамо» М одержать восьмую победу подряд, а Кудашов — установить рекорд КХЛ?
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Сегодня, 23 сентября, в Сочи состоится встреча регулярного первенства Континентальной хоккейной лиги. «Сочи» дома примет московское «Динамо».

Победная серия бело-голубых сейчас составляет семь матчей. Для главного тренера команды Алексея Кудашова это 23-я победа подряд в регулярном чемпионате: семь — с «Динамо» и 16 — с предыдущим клубом специалиста, санкт-петербургским СКА, в сезоне-2019/2020. Он повторил рекорд Олега Знарка, установленный на стыке сезонов-2016/2017 и 2017/2018, когда он тренировал СКА.

«Сможет ли «Динамо» М одержать восьмую победу подряд, а Кудашов — установить рекорд КХЛ?»

После семи матчей москвичи идут на втором месте в Западной конференции, имея в своём активе 14 очков и уступая только финскому «Йокериту» (16), который провёл на три игры больше. Сочи идёт седьмым (8).

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