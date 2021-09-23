Генеральный менеджер «Баффало Сэйбрз» Кевин Адамс сообщил, что Джек Айкел больше не будет капитаном клуба.

«Я разговаривал с Джеком два дня назад, а вчера общался с командой и заявил, что Джек Айкел больше не является капитаном «Баффало Сэйбрз». С нашей точки зрения, капитан — это сердце всей команды, и в нынешней ситуации мы чувствовали, что должны принять это решение», — приводит слова Адамса официальный твиттер-аккаунт клуба.

Напомним, контракт 24-летнего американца с «Сэйбрз» с кэпхитом $ 10 млн рассчитан ещё на пять сезонов. C 2022 года в силу вступает пункт о запрете на перемещения. Клуб и игрок имеют разногласия по поводу лечения травмы игрока, до сих пор не придя к соглашению. Также Айкел и «Баффало» рассматривают варианты обмена хоккеиста.