Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
«Куньлунь РС» — «Амур». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Айкел больше не является капитаном «Баффало»

Айкел больше не является капитаном «Баффало»
Комментарии

Генеральный менеджер «Баффало Сэйбрз» Кевин Адамс сообщил, что Джек Айкел больше не будет капитаном клуба.

«Я разговаривал с Джеком два дня назад, а вчера общался с командой и заявил, что Джек Айкел больше не является капитаном «Баффало Сэйбрз». С нашей точки зрения, капитан — это сердце всей команды, и в нынешней ситуации мы чувствовали, что должны принять это решение», — приводит слова Адамса официальный твиттер-аккаунт клуба.

Напомним, контракт 24-летнего американца с «Сэйбрз» с кэпхитом $ 10 млн рассчитан ещё на пять сезонов. C 2022 года в силу вступает пункт о запрете на перемещения. Клуб и игрок имеют разногласия по поводу лечения травмы игрока, до сих пор не придя к соглашению. Также Айкел и «Баффало» рассматривают варианты обмена хоккеиста.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021