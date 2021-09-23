«Северсталь» расторгла контракты с Шиксатдаровым и Рассказовым по соглашению сторон

Нападающие череповецкой «Северстали» Ильдар Шиксатдаров и Кирилл Рассказов покидают команду, сообщает официальный «твиттер» клуба.

Контракт с игроками был расторгнут по соглашению сторон.

Ильдар Шиксатдаров перешёл в «Северсталь» в августе 2021 года в результате обмена с «Нефтехимиком». Взамен нижнекамский клуб получил Руслана Петрищева. Шиксатдаров провёл за череповецкую команду 4 матча, не набрав ни одного балла за результативность и заработав показатель полезности «-3».

Кирилл Рассказов подписал контракт с клубом в мае 2021 года. В трёх встречах нынешнего сезона он также не набрал ни одного балла за результативность, а его показатель полезности составил «-5». В сезоне-2020/2021 нападающий выступал за ХК «Амур».