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Бекстрём пропустит начало тренировочного лагеря «Вашингтона»

Бекстрём пропустит начало тренировочного лагеря «Вашингтона»
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём пропустит начало тренировочного лагеря клуба 2021 года в связи с продолжающейся реабилитацией после повреждения бедра, сообщает медиа-служба клуба.

Отмечается, что игрок вернётся в ближайшее время.

33-летний Бекстрём является обладателем Кубка Стэнли 2018 года. За карьеру в клубе он забросил 258 шайб и сделал 722 результативные передачи при показателе полезности «+119» и 476 минутах штрафного времени. В прошедшем регулярном сезоне на его счету 53 (15+38) очка в 55 встречах. В плей-офф Бекстрём сыграл в пяти встречах, отдав одну голевую передачу при общей полезности «-1».

Первый матч нового сезона НХЛ «Вашингтон» проведёт дома 14 октября с «Нью-Йорк Рейнджерс».

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