Гонщик «Мерседеса» Боттас откроет матч КХЛ «Сочи» — «Динамо» М

Сегодня, 23 сентября, «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сыграет с московским «Динамо». Встреча состоится в Сочи на стадионе «Большой». Начало — в 19:30 мск.



Как сообщает официальная страница клуба во «Вконтакте», сегодня матч будет открывать гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас — победитель Гран-при Формулы-1 в Сочи в 2020 году.

Видео можно посмотреть на официальной странице клуба во «Вконтакте».

После девяти сыгранных матчей в сезоне, «Сочи» занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав восемь очков. Московское «Динамо» провело семь игр, набрав 14 баллов и расположившись на второй строчке Запада.



Бело-голубые могут одержать восьмую победу в сезоне подряд, а тренер Алексей Кудашов — установить рекорд КХЛ по числу выигрышей кряду.