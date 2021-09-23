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Генменеджер «Оттавы»: перестройка окончена. Больше не хочу слышать это слово

Генменеджер «Оттавы»: перестройка окончена. Больше не хочу слышать это слово
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Генеральный менеджер «Оттава Сенаторз» Пьер Дорион прокомментировал нынешний состав клуба, а также задачи, которые ставит команда перед собой в предстоящем сезоне НХЛ.

«Для нас, думаю, перестройка окончена. Я больше не хочу слышать это слово. Мы идём дальше. Наша команда должна сделать большой шаг.

Думаю, в этом году мы снова станем одной из самых молодых команд НХЛ. А молодым коллективам нужно учиться побеждать. В настоящий момент, нам нужно продолжить играть так, как мы заканчивали в прошлом сезоне.

Мы никого не боимся, можем сыграть против любой команды. „Оттава“ может выступать в чужом темпе и типе игры, может исходить из своего плана, но все равно зарабатывать два очка», — приводит слова Дориона The Atheltic.

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