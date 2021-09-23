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Свитер Рене Фазеля подняли под своды арены «Юбилейный» в Санкт-Петербурге

Свитер Рене Фазеля подняли под своды арены «Юбилейный» в Санкт-Петербурге
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Свитер уходящего президента Международной федерации хоккея Рене Фазеля подняли под своды арены «Юбилейный» в Санкт-Петербурге, передаёт корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Рене Фазель в 1985 году стал президентом Швейцарской хоккейной ассоциации, а в 1986 году был избран членом Совета ИИХФ. Президентом Международной федерации хоккея на льду швейцарец стал в 1994 году, также Фазель является членом исполкома Международного олимпийского комитета.

Выборы президента ИИХФ пройдут на полугодовом конгрессе организации в Санкт-Петербурге 25 сентября. Фазель руководил организацией с 1994 года. Свои кандидатуры выдвинули датчанин Хенрик Бах-Нильсен, немец Франц Райндль, чех Петр Бржиза, француз Люк Тардиф и белорус Сергей Гончаров.

Ранее Фазель вместе с Павлом Буре, Романом Ротенбергом и Владиславом Третьяков представил логотип чемпионата мира по хоккею 2023 года, который также пройдёт в Санкт-Петерубрге. Напомним, игры турнира примет новый стадион — «СКА-Арена», который будет достроен к началу чемпионата. Также матчи ЧМ-2023 пройдут в «Ледовом дворце».

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