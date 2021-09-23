Рене Фазель ответил на вопрос о возможном принятии российского гражданства

Уходящий президент Международной федерации хоккея Рене Фазель прокомментировал возможность получения российского гражданства.

«Невозможно точно посчитать количество времени, которое я провёл в России. Могу сказать, что впервые я побывал здесь в 1981 году в Минске, потом в Москве. Насчет того, чтобы принять российское гражданство — почему нет. В первую очередь нужно как следует выучить русский язык, чтобы ответить на этот вопрос», — передаёт слова Фазеля корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, выборы нового президента ИИХФ пройдут на полугодовом конгрессе организации в Санкт-Петербурге завтра, 25 сентября. Свои кандидатуры выдвинули датчанин Хенрик Бах-Нильсен, немец Франц Райндль, чех Петр Бржиза, француз Люк Тардиф и белорус Сергей Гончаров.