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«Трактор» поднялся на второе место Восточной конференции, обыграв дома ЦСКА

«Трактор» поднялся на второе место Восточной конференции, обыграв дома ЦСКА
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Челябинский «Трактор» одержал победу над ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 2:1 (1:1, 1:0, 0:0). Встреча прошла в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова».

Счёт в матче открыл на 15-й минуте шведский нападающий ЦСКА Лукас Валльмарк. Антон Слепышев из угла поднял шайбу на синюю линию, Артём Блажиевский щёлкнул с ходу — Валльмарк с пятака подправил в ворота. Ответную шайбу на 18-й минуте забросил финский форвард «Трактора» Теэму Пулккинен, нанеся бросок после передачи от Алексея Бывальцева.

Победную шайбу в составе подопечных Анвара Гатиятулина на 28-й минуте забросил Владимир Ткачёв, изначально сделав передачу к воротам. Шайба после удачного отскока вернулась к форварду, позволив бросить в ближний угол ворот Ивана Федотова с пятака.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

Таким образом, ЦСКА потерпел третье поражение в сезоне, а «Трактор» одержал седьмую победу в регулярке-2021/2022.

Армейцы после десяти матчей набрали 14 баллов, занимая третье место в Западной конференции. Челябинцы после девяти встреч имеют в своём активе 15 баллов, расположившись на второй строчке Востока.

В следующем матче «Трактор» сыграет в гостях с «Автомобилистом». Матч состоится в субботу, 25 сентября. ЦСКА в этот же день в гостях сыграет с «Металлургом».

КХЛ - регулярный чемпионат
23 сентября 2021, четверг. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
2 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Валльмарк (Блажиевский, Слепышев) – 14:02' (5x5)   1:1 Пулккинен (Бывальцев) – 17:25' (5x5)   2:1 Ткачёв (Бэйлен) – 27:47' (5x5)
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