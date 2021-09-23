«Трактор» поднялся на второе место Восточной конференции, обыграв дома ЦСКА

Челябинский «Трактор» одержал победу над ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 2:1 (1:1, 1:0, 0:0). Встреча прошла в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова».
Счёт в матче открыл на 15-й минуте шведский нападающий ЦСКА Лукас Валльмарк. Антон Слепышев из угла поднял шайбу на синюю линию, Артём Блажиевский щёлкнул с ходу — Валльмарк с пятака подправил в ворота. Ответную шайбу на 18-й минуте забросил финский форвард «Трактора» Теэму Пулккинен, нанеся бросок после передачи от Алексея Бывальцева.
Победную шайбу в составе подопечных Анвара Гатиятулина на 28-й минуте забросил Владимир Ткачёв, изначально сделав передачу к воротам. Шайба после удачного отскока вернулась к форварду, позволив бросить в ближний угол ворот Ивана Федотова с пятака.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.
Таким образом, ЦСКА потерпел третье поражение в сезоне, а «Трактор» одержал седьмую победу в регулярке-2021/2022.
Армейцы после десяти матчей набрали 14 баллов, занимая третье место в Западной конференции. Челябинцы после девяти встреч имеют в своём активе 15 баллов, расположившись на второй строчке Востока.
В следующем матче «Трактор» сыграет в гостях с «Автомобилистом». Матч состоится в субботу, 25 сентября. ЦСКА в этот же день в гостях сыграет с «Металлургом».
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