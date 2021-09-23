Дацюк: президент ИИХФ Павел Дацюк? Звучит, звучит
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Российский нападающий Павел Дацюк в ироничной форме прокомментировал возможность стать президентом Международной федерации хоккея.
«Забил, возможно, будущему президенту ИИХФ? Вы бы мне раньше сказали, я бы лез на пятак, играл в полную силу. Президент ИИХФ Павел Дацюк? Звучит, звучит», — передаёт слова Дацюка корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
Напомним, в настоящий момент Дацюк не выступает за «Автомобилист», летом объявив об индивидуальной подготовке к сезону.
В прошедшем сезоне КХЛ 43-летний форвард провёл 51 матч в регулярном чемпионате, набрав 35 (12+23) очков при показателе полезности "+12". В плей-офф Дацюк сыграл в пяти встречах, сумев заработать 3 (1+2) результативных балла при общей полезности "-2".
Новость по темеСтало известно, когда Павел Дацюк примет решение о своём будущем
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