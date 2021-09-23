Кандидат в президенты ИИХФ Райндль: знал советских игроков, но только со спины

Глава хоккейного союза Германии и кандидат в президенты Международной федерации хоккея (ИИХФ) Франц Райндль рассказал о своих познаниях про российский и советский хоккей.



«Люблю русский хоккей с тех времен, когда сам играл. Знал всех советских игроков своего поколения, но со спины, ведь они были слишком быстрыми. Рад быть здесь, люблю Россию, как хоккейную державу. Нравится, как здесь развивают молодых игроков.



Знаю пару слов по-русски. Мне нравится русский язык. Рене Фазель хорошо говорит по-русски. Обучение вашему языку требует времени», — передаёт слова Райндля корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.



Напомним, выборы президента ИИХФ пройдут на полугодовом конгрессе организации в Санкт-Петербурге завтра, 25 сентября. Свои кандидатуры также выдвинули датчанин Хенрик Бах-Нильсен, чех Петр Бржиза, француз Люк Тардиф и белорус Сергей Гончаров.