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Ушёл из жизни Владимир Бухарин, детский тренер Антона Бурдасова

Ушёл из жизни Владимир Бухарин, детский тренер Антона Бурдасова
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Вчера, в Краснодаре, на 64-м году ушёл из жизни тренер Владимир Бухарин.

Будучи хоккеистом, выступал на позиции нападающего. Бухарин является мастером спорта СССР. Воспитанник юниорской команды «Трактор». За челябинский клуб провёл 7 сезонов, в общей сложности проведя 199 игр, набрав 52 (38+14) результативных балла.

Также выступал за челябинский «Металлург» в первой и второй лиге –1975/76-1976/77, 1983/84, а также магнитогорский «Металлург» во второй лиге – 1984/85-1986/87. Достижения: бронзовый призер чемпионата СССР (юноши) — 1973/74, серебряный призер чемпионата СССР (юноши) — 1974/75.

В качестве тренера возглавлял ДЮСШ «Металлург»/«Мечел» (Челябинск), СДЮСШОР «Трактор» (Челябинск), центр спортивной подготовки ХК «Кубань» (Краснодар) — 2014/15 (заместитель директора по спортивной работе), «Крылья Кубани» (Краснодар, НМХЛ) – 2016/17, «Северские Волки» (Краснодарский край) — 2016/17.

Среди воспитанников Бухарина — Андрей Диденко, Евгений Хацей, Антон Бурдасов.

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