«Салават Юлаев» в гостях обыграл СКА, выйдя на первое место Восточной конференции

Уфимский «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги оказался сильнее санкт-петербуржского СКА со счётом 4:2 (0:0, 2:0, 2:2). Игра состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец».



Счёт в матче в большинстве на 25-й минуте открыл финский форвард Сакари Маннинен, получив свободу на левом кругу вбрасывания, откуда кистевым броском забросил шайбу в дальнюю девятку ворот Ларса Юханссона.



Через две минуты также в ситуации «пять на четыре» удвоил преимущество уфимцев Шакир Мухамадуллин. Маннинен сделал скидку себе за спину, а Мухамадуллин мощным броском из центра зоны прошил Юханссона.



На 43-й минуте Пётр Хохряков сделал счёт 3:0, замкнув выпад уфимцев после передачи от Родиона Амирова.



Одну шайбу в составе СКА отыграл на 48-й минуте Антон Бурдасов, после отскока шайбу. Ему ассистировали Даниил Пыленков и Кирилл Кирсанов. Вторую шайбу в ворота Александра Шарыченкова на 58-й минуте отправил также Бурдасов, оформив дубль после кистевого броска от правого борта в ситуации «шесть на пять».



Через сорок секунд в пустые ворота СКА шайбу отправил форвард «Салавата» Данил Башкиров, поставив финальную точку в матче.



«Салават» набрал 16 очков после девяти встреч, выйдя на первое место Восточной конференции. СКА имеет в своём активе 12 баллов после девяти матчей, находясь на четвёртой строчке Запада.



В следующем матче «Салават Юлаев» сыграет в Ярославле с «Локомотивом». Игра состоится в субботу, 25 сентября. СКА в этот же день проведёт встречу в гостях с минским «Динамо».