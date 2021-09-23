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«Салават Юлаев» в гостях обыграл СКА, выйдя на первое место Восточной конференции

«Салават Юлаев» в гостях обыграл СКА, выйдя на первое место Восточной конференции
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Уфимский «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги оказался сильнее санкт-петербуржского СКА со счётом 4:2 (0:0, 2:0, 2:2). Игра состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец».

Счёт в матче в большинстве на 25-й минуте открыл финский форвард Сакари Маннинен, получив свободу на левом кругу вбрасывания, откуда кистевым броском забросил шайбу в дальнюю девятку ворот Ларса Юханссона.

Через две минуты также в ситуации «пять на четыре» удвоил преимущество уфимцев Шакир Мухамадуллин. Маннинен сделал скидку себе за спину, а Мухамадуллин мощным броском из центра зоны прошил Юханссона.

На 43-й минуте Пётр Хохряков сделал счёт 3:0, замкнув выпад уфимцев после передачи от Родиона Амирова.

Одну шайбу в составе СКА отыграл на 48-й минуте Антон Бурдасов, после отскока шайбу. Ему ассистировали Даниил Пыленков и Кирилл Кирсанов. Вторую шайбу в ворота Александра Шарыченкова на 58-й минуте отправил также Бурдасов, оформив дубль после кистевого броска от правого борта в ситуации «шесть на пять».

Через сорок секунд в пустые ворота СКА шайбу отправил форвард «Салавата» Данил Башкиров, поставив финальную точку в матче.

«Салават» набрал 16 очков после девяти встреч, выйдя на первое место Восточной конференции. СКА имеет в своём активе 12 баллов после девяти матчей, находясь на четвёртой строчке Запада.

В следующем матче «Салават Юлаев» сыграет в Ярославле с «Локомотивом». Игра состоится в субботу, 25 сентября. СКА в этот же день проведёт встречу в гостях с минским «Динамо».

КХЛ - регулярный чемпионат
23 сентября 2021, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 4
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Маннинен (Мухамадуллин, Гранлунд) – 22:53' (5x4)   0:2 Мухамадуллин (Маннинен, Гранлунд) – 24:50' (5x4)   0:3 Хохряков (Амиров) – 42:02' (5x5)   1:3 Бурдасов (Пыленков, Кирсанов) – 47:22' (5x5)   2:3 Бурдасов (Ожиганов) – 57:13' (6x5)   2:4 Башкиров (Коледов, Науменков) – 57:53' (en)
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