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«Северсталь» в овертайме переиграла рижское «Динамо»

«Северсталь» в овертайме переиграла рижское «Динамо»
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«Северсталь» в овертайме одержала победу над рижским «Динамо» во встрече регулярного сезона-2021/2022 Континентальной хоккейной лиги со счётом 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0). Матч прошёл в Череповце на стадионе «Ледовый дворец».

На 31-й минуте в ситуации «пять на три» финский форвард «Северстали» Роберт Рооба забросил первую шайбу в игре. Ему ассистировал Якуб Стенквист. Сравнял счёт на 57-й минуте в большинстве Оскар Цибульскис, с передачи Николая Елисеева.

В овертайме решающую шайбу на четвёртой минуте забросил форвард хозяев Николай Гераськин.

«Северсталь» одержала четвёртую победу в сезоне, рижане уступили в седьмой встрече в регулярном чемпионате-2021/2022.

В следующем матче череповецкий клуб встретится с «Сибирью». Игра состоится в понедельник, 27 сентября. Рижское «Динамо» в этот же день примет ХК «Сочи».

КХЛ - регулярный чемпионат
23 сентября 2021, четверг. 19:30 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
2 : 1
ОТ
Динамо Р
Рига
1:0 Пресс (Стенквист) – 30:27' (5x3)   1:1 Цибульскис (Елисеев) – 56:33' (5x4)   2:1 Гераськин – 63:16' (3x3)
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