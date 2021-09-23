«Северсталь» в овертайме переиграла рижское «Динамо»

«Северсталь» в овертайме одержала победу над рижским «Динамо» во встрече регулярного сезона-2021/2022 Континентальной хоккейной лиги со счётом 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0). Матч прошёл в Череповце на стадионе «Ледовый дворец».



На 31-й минуте в ситуации «пять на три» финский форвард «Северстали» Роберт Рооба забросил первую шайбу в игре. Ему ассистировал Якуб Стенквист. Сравнял счёт на 57-й минуте в большинстве Оскар Цибульскис, с передачи Николая Елисеева.



В овертайме решающую шайбу на четвёртой минуте забросил форвард хозяев Николай Гераськин.



«Северсталь» одержала четвёртую победу в сезоне, рижане уступили в седьмой встрече в регулярном чемпионате-2021/2022.



В следующем матче череповецкий клуб встретится с «Сибирью». Игра состоится в понедельник, 27 сентября. Рижское «Динамо» в этот же день примет ХК «Сочи».