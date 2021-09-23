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«Куньлунь РС» — «Амур». Платная прямая трансляция
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19:20 Мск
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«Амур» одержал вторую победу в сезоне, всухую в гостях обыграв «Куньлунь»

«Амур» одержал вторую победу в сезоне, всухую в гостях обыграв «Куньлунь»
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Хабаровский «Амур» обыграл китайский «Куньлунь Ред Стар» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 2:0 (1:0, 1:0, 0:0). Встреча прошла в Мытищах на стадионе «Арена-Мытищи».

На 19-й минуте при ситуации «четыре на четыре» счёт открыл нападающий гостей Андрей Алексеев. На 37-й минуте удвоил преимущество клуба, возглавляемого в данный момент старшим тренером Михаилом Кравецем, в меньшинстве форвард Глеб Алексеев, воспользовавшись передачей от Александра Шарова.

«Амур» одержал вторую победу в сезоне, имея при этом семь поражений. «Куньлунь» уступил восьмой раз в чемпионате при двух выигрышах. Китайский клуб опустился на последнее место Восточной конференции, «Амур» поднялся на 11-ю строчку.

В следующем матче, который состоится в субботу, 25 сентября, хабаровский клуб в гостях сыграет с «Витязем». «Куньлунь» во вторник, 28 сентября, примет «Адмирал».

КХЛ - регулярный чемпионат
23 сентября 2021, четверг. 19:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
0 : 2
Амур
Хабаровск
0:1 Алексеев – 18:30' (4x4)   0:2 Зырянов (Шаров) – 36:07' (4x5)
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