«Амур» одержал вторую победу в сезоне, всухую в гостях обыграв «Куньлунь»

Хабаровский «Амур» обыграл китайский «Куньлунь Ред Стар» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 2:0 (1:0, 1:0, 0:0). Встреча прошла в Мытищах на стадионе «Арена-Мытищи».



На 19-й минуте при ситуации «четыре на четыре» счёт открыл нападающий гостей Андрей Алексеев. На 37-й минуте удвоил преимущество клуба, возглавляемого в данный момент старшим тренером Михаилом Кравецем, в меньшинстве форвард Глеб Алексеев, воспользовавшись передачей от Александра Шарова.



«Амур» одержал вторую победу в сезоне, имея при этом семь поражений. «Куньлунь» уступил восьмой раз в чемпионате при двух выигрышах. Китайский клуб опустился на последнее место Восточной конференции, «Амур» поднялся на 11-ю строчку.



В следующем матче, который состоится в субботу, 25 сентября, хабаровский клуб в гостях сыграет с «Витязем». «Куньлунь» во вторник, 28 сентября, примет «Адмирал».