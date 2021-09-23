«Амур» одержал вторую победу в сезоне, всухую в гостях обыграв «Куньлунь»

Хабаровский «Амур» обыграл китайский «Куньлунь Ред Стар» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 2:0 (1:0, 1:0, 0:0). Встреча прошла в Мытищах на стадионе «Арена-Мытищи».
На 19-й минуте при ситуации «четыре на четыре» счёт открыл нападающий гостей Андрей Алексеев. На 37-й минуте удвоил преимущество клуба, возглавляемого в данный момент старшим тренером Михаилом Кравецем, в меньшинстве форвард Глеб Алексеев, воспользовавшись передачей от Александра Шарова.
«Амур» одержал вторую победу в сезоне, имея при этом семь поражений. «Куньлунь» уступил восьмой раз в чемпионате при двух выигрышах. Китайский клуб опустился на последнее место Восточной конференции, «Амур» поднялся на 11-ю строчку.
В следующем матче, который состоится в субботу, 25 сентября, хабаровский клуб в гостях сыграет с «Витязем». «Куньлунь» во вторник, 28 сентября, примет «Адмирал».
- 23 сентября 2021
-
22:01
-
21:56
-
21:54
-
21:52
-
21:49
-
21:45
-
21:35
-
21:00
-
20:53
-
20:47
-
20:44
-
20:36
-
20:32
-
20:20
-
20:11
-
20:06
-
20:00
-
19:55
-
19:28
-
19:20
-
19:13
-
19:07
-
18:57
-
18:33
-
18:27
-
18:18
-
17:54
-
17:40
-
17:16
-
17:15
-
16:56
-
16:48
-
16:32
-
16:27
-
16:13