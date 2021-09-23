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Алексей Кудашов установил рекорд КХЛ для главных тренеров по победной серии

Алексей Кудашов установил рекорд КХЛ для главных тренеров по победной серии
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» обыграло ХК «Сочи». Встреча проходила на стадионе «Большой» в Сочи и завершилась со счётом 4:0 (0:0, 1:0, 3:0) в пользу подопечных Алексея Кудашова.

Для главного тренера бело-голубых Алексея Кудашова эта победа стала 24-й подряд в регулярном чемпионате: восемь — с «Динамо» и 16 — с предыдущим клубом, санкт-петербуржским СКА, в сезоне-2019/2020. Он установил рекорд лиги для главных тренеров по победной серии, превзойдя Олега Знарка, который победил в 23 играх подряд на стыке сезонов-2016/2017 и 2017/2018, когда он тренировал СКА.

Московское «Динамо» выиграло восемь матчей из восьми. Команда занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 16 очков. В следующем матче бело-голубые сыграют в гостях с «Торпедо». Игра состоится в субботу, 25 сентября.

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