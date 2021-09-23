Лямся – о победе над СКА: ключевой момент – наше большинство и агрессивное меньшинство

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со СКА (4:2).
«Большая командная победа «Салавата Юлаева». Ключевой момент – наше большинство и агрессивная игра в меньшинстве. Мы эффективно действовали в равных составах. Это залог сегодняшнего успеха.
Команда здорово отработала внутри коллектива, играла с большим желанием, выполнила задание на матч. В течение почти 50 минут мы держали игру под контролем, а потом нас немного подкосил момент с первой шайбой СКА. Соперник был силён, всегда непросто играть в Санкт-Петербурге», – передаёт слова Лямся корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
В следующем матче «Салават Юлаев» сыграет в Ярославле с «Локомотивом». Игра состоится в субботу, 25 сентября.
- 23 сентября 2021
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