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Лямся – о победе над СКА: ключевой момент – наше большинство и агрессивное меньшинство

Лямся – о победе над СКА: ключевой момент – наше большинство и агрессивное меньшинство
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со СКА (4:2).

«Большая командная победа «Салавата Юлаева». Ключевой момент – наше большинство и агрессивная игра в меньшинстве. Мы эффективно действовали в равных составах. Это залог сегодняшнего успеха.

Команда здорово отработала внутри коллектива, играла с большим желанием, выполнила задание на матч. В течение почти 50 минут мы держали игру под контролем, а потом нас немного подкосил момент с первой шайбой СКА. Соперник был силён, всегда непросто играть в Санкт-Петербурге», – передаёт слова Лямся корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

В следующем матче «Салават Юлаев» сыграет в Ярославле с «Локомотивом». Игра состоится в субботу, 25 сентября.

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