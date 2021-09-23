Брагин: извиняюсь перед болельщиками СКА за эти 50 минут. Много было уважения к «Салавату»
Поделиться
Главный тренер СКА Валерий Брагин подвёл итоги встречи регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (2:4).
«Хотел бы извиниться перед болельщиками за эти 50 минут… Команда играла только последние 10 минут матча. серьёзный разговор был в раздевалке, надеюсь, больше такого не повторится. С тем, что мы сказали ребятам, они согласились.
Соперник сыграл здорово, большинство реализовал. Но мы играли со слишком большим уважением к «Салавату», так нельзя. Чтобы обыгрывать такие команды нужно больше хотеть, играть от ножа, больше бросать», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Следующий матч СКА состоится в субботу, 25 сентября. Подопечные Валерия Брагина проведут встречу в гостях с минским «Динамо».
Комментарии
- 23 сентября 2021
-
22:31
-
22:26
-
22:26
-
22:22
-
22:20
-
22:01
-
21:56
-
21:54
-
21:52
-
21:49
-
21:45
-
21:35
-
21:00
-
20:53
-
20:47
-
20:44
-
20:36
-
20:32
-
20:20
-
20:11
-
20:06
-
20:00
-
19:55
-
19:28
-
19:20
-
19:13
-
19:07
-
18:57
-
18:33
-
18:27
-
18:18
-
17:54
-
17:40
-
17:16
-
17:15
Партнерский контент