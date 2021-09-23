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Брагин: извиняюсь перед болельщиками СКА за эти 50 минут. Много было уважения к «Салавату»

Брагин: извиняюсь перед болельщиками СКА за эти 50 минут. Много было уважения к «Салавату»
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Главный тренер СКА Валерий Брагин подвёл итоги встречи регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (2:4).

«Хотел бы извиниться перед болельщиками за эти 50 минут… Команда играла только последние 10 минут матча. серьёзный разговор был в раздевалке, надеюсь, больше такого не повторится. С тем, что мы сказали ребятам, они согласились.

Соперник сыграл здорово, большинство реализовал. Но мы играли со слишком большим уважением к «Салавату», так нельзя. Чтобы обыгрывать такие команды нужно больше хотеть, играть от ножа, больше бросать», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Следующий матч СКА состоится в субботу, 25 сентября. Подопечные Валерия Брагина проведут встречу в гостях с минским «Динамо».

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