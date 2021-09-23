Лямся: Хартикайнен – опытный игрок. Никаких переживаний по его форме и состоянию нет
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся после матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со СКА (4:2) прокомментировал игру финского нападающего клуба Теэму Хартикайнена, а также сообщил о состоянии Динара Хафизуллина.
«Теэму Хартикайнен не забивает? Мы знаем, как он может действовать, главное — это его помощь команде. Он находился на льду в обоих случаях, когда мы реализовывали большинство. У нас забивает вся команда, а не какой-то отдельный хоккеист. Хартикайнен – опытный игрок, никаких переживаний по его форме и состоянию нет.
Пока мне не удалось детально обсудить с врачом момент с повреждением Хафизуллина. Надеюсь, что там ничего серьёзного», – передаёт слова Лямся корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
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