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Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ. Положение на 24 сентября

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ. Положение на 24 сентября
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«Чемпионат» представляет турнирную таблицу регулярки КХЛ по состоянию на 24 сентября.

После игр четверга лидерство на Западе вновь захватило московское «Динамо», которое остаётся единственной командой в чемпионате без единого поражениия. В активе бело-голубых 16 очков после 8 игр. Столько же набранных балов и у «Йокерита», но финны в 10 матчах одержали на три победы в основное время меньше, чем «Динамо».

На Востоке одинаковое количество очков имеют «Салават Юлаев» и «Металлург» (по 16), уфимцы выше за счёт большего количества побед в основное время. Хабаровский «Амур» одержал первую победу под руководством нового тренера Михаила Кравеца, благодаря чему ушёл с последней строчки конференции. Теперь её занимает «Куньлунь».

Турнирная таблица КХЛ
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