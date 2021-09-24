Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ. Положение на 24 сентября

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу регулярки КХЛ по состоянию на 24 сентября.



После игр четверга лидерство на Западе вновь захватило московское «Динамо», которое остаётся единственной командой в чемпионате без единого поражениия. В активе бело-голубых 16 очков после 8 игр. Столько же набранных балов и у «Йокерита», но финны в 10 матчах одержали на три победы в основное время меньше, чем «Динамо».



На Востоке одинаковое количество очков имеют «Салават Юлаев» и «Металлург» (по 16), уфимцы выше за счёт большего количества побед в основное время. Хабаровский «Амур» одержал первую победу под руководством нового тренера Михаила Кравеца, благодаря чему ушёл с последней строчки конференции. Теперь её занимает «Куньлунь».