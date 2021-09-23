Кузнецов: счастлив быть в «Вашингтоне», даже после всех слухов об обмене

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов сообщил, что рад быть в составе клуба, а также рассказал об ожиданиях от предстоящего сезона НХЛ.
«Я не удивлён, что всё ещё являюсь игроком «Вашингтона», даже после всех слухов об обмене. Я счастлив быть здесь, я всеми мыслями с командой. Сейчас это для меня самое важное.
Моя цель — снова улыбаться во время игр. Если нет улыбок, значит что-то идёт не так. Мне всегда важно видеть одноклубников счастливыми и довольными, видеть их радостными», — цитирует Кузнецова в «Твиттере» журналистка Саманта Пелл.
Напомним, контракт Кузнецова с клубом с кэпхитом в $ 7,8 млн рассчитан до конца сезона-2024/2025.
Россиянин в сезоне-2020/2021 провёл 41 матч в регулярном чемпионате, набрав 29 (9+20) очков, а также сыграл три встречи в плей-офф и не набрал баллов за результативность. Отметим, что российский форвард дважды за год переболел коронавирусом — в январе и мае.
- 23 сентября 2021
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