Кудашов — о количестве шайб «Динамо»: ну что теперь, не забивать эти голы?

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов подвёл итоги встречи с ХК «Сочи» (4:0).



«Хотел бы поблагодарить болельщиков за атмосферу, которую они сегодня создали, а особенно динамовских, которые нас поддерживали. Провели хорошую игру, качественно сыграли, в обороне надёжно действовали, где нужно — вратарь подтащил, большинство и меньшинство. И, конечно же, забили важные голы в нужный момент. Поэтому получился полноценный качественный матч.



Новый рекорд в 24 победы, значат ли что-то эти цифры? Не значат, в первую очередь, спасибо хоккеистам, которые играли, это они выигрывали игры, а мы только помогали им. Поэтому не придаю этому значения.



Во всех восьми матчах «Динамо», помимо того, что они победные, как минимум четыре заброшенные шайбы, не слишком ли высокая планка? Ну что теперь, не забивать эти голы? Это хорошо, что сейчас идёт. Мы прекрасно понимаем, что будут и другие игры, где столько заброшенных шайб не будет. Поэтому мы готовимся к каждому матчу и относимся серьёзно к каждой игре. Сейчас всё идёт так.



Почему Михал Чайковски не поехал на выезд с командой? Знаете, перед стартом сезона он получил травму, и те защитники, которые у нас есть, заняли свои места и хорошо играют, поэтому мы ничего не меняем.



Мы не делим никогда хоккеистов на легионеров, молодых или взрослых. У нас есть игроки, а какие фамилии у них или из какой страны они приехали, мы на это не смотрим», — цитирует Кудашова пресс-служба клуба.

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