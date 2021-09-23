Разин: наконец-то забил Пресс, которого брали в «Северсталь» для таких моментов

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с рижским «Динамо» (2:1, ОТ).
«В молодой команде многое зависит от эмоций. В последней игре мы эмоции и силы оставили там, и сегодня видно было, что у ребят заряженность есть, а силёнок не хватает. Хорошо, что сработало большинство. Робин Пресс, которого мы брали именно для таких моментов, наконец-то забил. Жалко, что концовку не смогли удержать. Такое редко бывает, но две последние игры в концовках мы три раза удаляемся за выброс шайбы», — приводит слова Разина официальный сайт КХЛ.
«Северсталь» одержала четвёртую победу в сезоне, в следующем матче череповецкий клуб встретится с «Сибирью». Игра состоится в понедельник, 27 сентября.
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