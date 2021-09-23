Амиров — о 4:2 со СКА: здорово сыграли, практически ничего не дали создать сопернику

Нападающий «Салавата Юлаева» Родион Амиров подвёл итоги встречи со СКА (4:2).



«Хороший, тяжёлый матч был. Мы здорово сыграли, практически ничего не дали создать сопернику. В последние 10 минут, может быть, подсели чуть-чуть, но довели дело до победы.



В первом периоде было тяжеловатенько в плане физического состояния, а так в принципе всё нормально.



Надеюсь, что поставят на большинство в следующих играх? Не знаю, как решит тренерский штаб. Я буду стараться, если поставят.



Следующий соперник «Локомотив» неудобен для «Салавата» и его довольно давно не удаётся обыграть. Обсуждали ли это в команде? Пока не обсуждали. У нас тренерский штаб подскажет, что сделать. Будем играть в свою игру и, думаю, это принесёт нам положительный результат.



В прошлом сезоне не всегда получалось активно играть. Можно сказать, что пересмотрел свою игру и подстроился под такой активный хоккей? Может быть, пересмотрел, не знаю. В принципе играю так же, как играл. Возможно, за год посильнее стал. Куда поставили, там и играю», — приводит слова Амирова пресс-служба клуба во «Вконтакте».