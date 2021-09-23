Главный тренер рижского «Динамо» подвёл итоги матча с «Северсталью»

Главный тренер рижского «Динамо» Сергей Зубов прокомментировал игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью» (1:2, ОТ).



«Боевой получился матч. Радует то, что, проигрывая, в третьем периоде нашли силы под конец тяжёлой поездки, перехватили инициативу. Хорошее очко для нас, постараемся зацепиться за эту игру, за эту часть третьего периода.



Что будем делать для повышения результативности? Работать. Можно создавать полумоменты, и шайбы будут залетать. Или ты будешь создавать моменты, как сегодня, когда в середине овертайма наш игрок выезжает на пустые ворота и не попадает. Уверенность придёт через победы, через забитые голы, парни должны это почувствовать», — цитирует Зубова пресс-служба КХЛ.