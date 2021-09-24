Ставровский — о 0:4 с «Динамо»: два периода абсолютно равная игра. Две ошибки — два гола

Главный тренер ХК «Сочи» Евгений Ставровский прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с московским «Динамо» (0:4).



«Два периода абсолютно равная игра. Предупреждали ребят, что соперник очень мастеровитый, наказывает за ошибки, что в итоге и произошло: две ошибки — два гола. Мы, к сожалению, опять этого сделать не смогли, ноль заброшенных шайб, будем разбираться с реализацией, она у нас здорово хромает, кроме первых двух игр», — приводит слова Ставровского официальный сайт «Динамо».



Напомним, после 10 сыгранных встреч занимает восьмое место в Западной конференции, набрав восемь очков. В следующем матче «Сочи» сыграет с «Йокеритом». Матч пройдёт в субботу, 25 сентября, в Хельсинки.