Кадейкин — о внимании прессы к «Салавату»: СМИ всегда превозносят, когда что-то получается

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин поделился мнением о влиянии прессы на игру команды.
«Может ли поражение в игре с «Северсталью» встряхнуть команду? Наверное, да. Но не назвал бы это «холодным душем». Нас не возили, не обыгрывали, не было такого, чтоб без шансов. У нас опытная команда, есть взрослые ребята. Все понимают, что СМИ всегда превозносят, когда что-то получается. Но если что-то пойдёт не так, могут всё это снести и делать выводы чуть ли не по одному поражению. Но это нормально, в этом и смысл. СМИ разгоняют волну, наша задача — держаться от этого подальше и выполнять то, что должны.
Если заглянуть в прессу, может показаться, что тут американские горки. Но когда играешь, то понимаешь, что всё очень близко. Победы, поражения — всё может решить один момент. Игра с «Северсталью» это показала. Столько моментов, сколько у нас было, мы до этого не создавали. Мы забили семь «Магнитке», явно не имея моментов на столько голов. Но при этом в Череповце… (смеётся). Вот где и могли забивать семь, так это там. Но ребята пластались, вышли как на последнюю игру. Вратарь что-то сумасшедшее творил. Тем самым они заслужили эту победу. Опять же, это не говорит, что у нас всё хорошо, потом выиграем. Та команда заслужила победу больше, чем мы. Здесь тоже есть повод задуматься», — сказал Кадейкин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.
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