Кадейкин — о невызове на ЧМ: если я не попал в сборную, значит, был недостаточно хорош

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин рассказал о возможном участии в Олимпийских играх — 2022 и игре за сборную России.



«За последние сезоны я приучил себя задавать самому себе вопросы. Это и помогало мне давать результат. Если я не попал в сборную, значит, был недостаточно хорош. Для меня это мотивация на следующий сезон. Так я понимаю, что делаю недостаточно для попадания на чемпионат мира или просто в сборную и нужно работать больше.



Олимпиада? Сейчас это очень далеко. Ситуация может измениться за пару дней. Сначала все были красавцы-молодцы, а после поражения с «Северсталью» начинаются вопросы. Сегодня только 22 сентября, сыграно восемь игр, это всего лишь маленький отрезок. Ещё 40 игр до паузы, поэтому рано об этом думать. Надо играть и думать об Олимпиаде ближе к Олимпиаде. Если постоянно думать об Олимпиаде, о попадании в сборную, о Кубке Первого канала, то как выходить на игры, которые идут через день, как к ним готовиться? Из головы это убирать не надо, но пока надо отложить в сторону и поменьше об этом думать. Фокусироваться на тех вещах, которые перед тобой», — сказал Кадейкин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.