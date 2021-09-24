Тихонов: должен был пропустить больше матчей, но доктора сотворили чудо

Нападающий «Салавата Юлаева» Виктор Тихонов подвёл итоги встречи со СКА (4:2), а также оценил текущую форму.



«Вышел на игру суперзаряженным. Это настрой именно на СКА, в котором провёл много лет? У меня в городе осталось немало друзей. Многие пришли на этот матч. Очень хотелось их порадовать — они дают мне дополнительную силу.



Самое главное — это счёт на табло. Очки мне не так важны. Возможность играть в большинстве — очень большое доверие. Получаю огромное удовольствие от этого.



Я лично ничего не знал о том, как СКА подходил к этому матчу. Могу говорить только о том, что тренеры подготовили нас хорошо. Знали, чего ожидать от противника, и старались действовать грамотно.



Как оценю свою форму сейчас? Продолжает ли что-то беспокоить? Всегда что-то беспокоит, но это часть спорта. У нас в команде очень сильный персонал. Я должен был пропустить больше матчей, но доктора сотворили чудо», — цитирует Тихонова «Матч ТВ».