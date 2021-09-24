Мухамадуллин — об успехах «Салавата»: никто не халтурил на предсезонке, выложились на 100%

Защитник «Салавата Юлаева» Шакир Мухамадуллин прокомментировал итоги встречи со СКА (4:2).



«Хорошая игра, команда с первой и до последней минуты показывала свою игру, не подстраивалась под счёт. Мы придерживались своей тактики все 60 минут.



За весь матч соперник нанёс по воротам всего 18 бросков. Благодаря чему удавалось сдерживать наступление СКА? Во-первых, все пять игроков у нас постоянно были в обороне, все друг другу помогали. Самое главное, наверное, это то, что у нас контроль шайбы был сегодня.



77 сыгранных мною матчей в КХЛ? Адаптация прошла успешно, сейчас только работаю над собой, над своими качествами и улучшаю все компоненты, которые возможно. Есть куда стремиться, будем стараться.



Волнение из-за игры в первом звене? Нет, если буду волноваться, быстрее уберут оттуда (улыбается). Поэтому стараюсь показывать свою лучшую игру, пока что вроде более-менее получается.



Взаимодействие с Динаром Хафизуллиным? Это очень опытный игрок, многое мне подсказывает. Мне с любым игроком комфортно играть. Нас поставили с ним, думаю, мы неплохо смотримся и будем только улучшать свои взаимодействия.



Сегодня забросил свою первую шайбу в сезоне? Опять же, повторюсь: слаженная работа пятёрки, хороший пас мне отдали, а на пятачке Виктор Тихонов хорошо закрывал обзор вратарю. В принципе, всё для этого сделали партнёры.



В принципе, у нас в команде никого не зажимают. У каждого есть шанс показать себя, никому не завязывают руки. Всё зависит от игрока, как он себя проявит. Понятно, что защитник должен в обороне играть. Есть момент — подключусь, есть момент — задержусь, на синей линии останусь.



С чем связываю столь мощный старт «Салавата»? Думаю, команда очень хорошо, интенсивно провела предсезонку. Никто не халтурил, все выкладывались на 100%. Это заслуга тренерского штаба, тренера по физподготовке, они так подготовили команду. Опять же, повторюсь: от игры к игре готовимся. На каждого нового соперника настраиваемся», — цитирует Мухамадуллина пресс-служба клуба во «ВКонтакте».