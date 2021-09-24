Фетисов — о выборах: узнаваемость у меня высокая. Не было сомнений, что выиграю

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал свою победу на выборах в Подольском одномандатном округе.
«Я бы сказал, для меня это очередная победа, и это никак нельзя сравнивать ни с Олимпийскими играми, ни с Кубком Стэнли, ни с чемпионатом мира. Ожидаемая победа, я бы так сказал.
Да, естественно, это аванс для следующей работы. Люди меня знают, узнаваемость у меня высокая. Не было сомнений, что я выиграю, у меня, по крайней мере. Может быть, результаты могли быть и получше (Фетисов набрал 43,11% — Прим. «Чемпионата»), но здесь как раз эффект того, что люди иногда голосуют против кого-то, не понимая зачем. Не знаю, кто-то другой на моём месте сумел бы сделать больше там, где я работаю.
С другой стороны, «Баба-Яга против» — не совсем тот подход, ну, не всегда он может быть правильным. Так что будем дальше работать, будем делать для людей жизнь лучше. Это моя задача. Тем более когда ты в одномандатном округе, ты выходишь к людям, потом перед людьми отчитываешься. То есть мне было что сказать во время предвыборной кампании, и народ это услышал», — цитирует Фетисова «Комсомольская правда».
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