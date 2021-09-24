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Овечкин — о возвращении Бекстрёма: он поставил российскую вакцину, ему это поможет

Овечкин — о возвращении Бекстрёма: он поставил российскую вакцину, ему это поможет
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Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин в шуточной форме рассказал о сроках возвращения в строй одноклубника Никласа Бекстрёма.

«Думаю, он вернётся завтра. Он только что поставил российскую вакцину, ему это поможет», – цитирует Овечкина в «Твиттере» журналист Тарик Эль-Башир.

Ранее сообщалось, что шведский нападающий пропустит начало тренировочного лагеря клуба 2021 года в связи с продолжающейся реабилитацией после повреждения бедра.

33-летний Бекстрём является обладателем Кубка Стэнли 2018 года. За карьеру в клубе он забросил 258 шайб и сделал 722 результативные передачи при показателе полезности «+119» и 476 минутах штрафного времени. В прошедшем регулярном сезоне на его счету 53 (15+38) очка в 55 встречах. В плей-офф Бекстрём сыграл в пяти встречах, отдав одну голевую передачу при общей полезности «-1».

Первый матч нового сезона НХЛ «Вашингтон» проведёт дома 14 октября с «Нью-Йорк Рейнджерс».

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