Экс-форвард «Металлурга» Коварж продлил контракт с швейцарским «Цугом»

«Цуг» объявил о продлении контракта с форвардом Яном Коваржем, сообщает официальный сайт клуба.



«Ян — один из лучших центральных нападающих в Европе — он абсолютный лидер команды, а также делает своих товарищей по команде лучше. Мы гордимся тем, что он решил продолжить играть за клуб до 2025 года», — заявил генеральный директор клуба Рето Клай.



Новое соглашение 31-летнего чеха с клубом рассчитано до 2025 года и не содержит пункта о возможном расторжении в связи с переходом в КХЛ.



В прошедшем сезоне Коварж помог «Цугу» впервые с 1998 года выиграть чемпионат Швейцарии. Он стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата, набрав 63 (16+47) очка в 52 играх, в 13 матчах плей-офф добавив 15 (1+14) баллов.



Напомним, Коварж с 2013 по 2018 год выступал в КХЛ за магнитогорский «Металлург», выиграл в его составе два Кубка Гагарина (2014, 2016).