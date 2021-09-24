Глава ОКР: надеемся, ничто не помешает игрокам НХЛ принять участие в Олимпиаде-2022

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассчитывает на то, что игроки НХЛ смогут выступить на Олимпийских играх в 2022 году.
«Мы очень надеемся, что ничто не помешает спортсменам, выступающим в Национальной хоккейной лиге, принять участие в Олимпийских играх. Принцип проведения Игр такой, что в них должны участвовать самые сильные спортсмены мира, и это вызовет интерес не только экспертов, но и самой широкой публики. Любые ограничения, мешающие сильнейшим принять участие, неким образом подрывают интерес к тому или иному виду спорта, поэтому мне хотелось бы, чтобы ограничения, которые существуют или могут возникнуть, не испортили этот праздник. Все болельщики с огромным удовольствием и нетерпением ждут олимпийского хоккейного турнира», — цитирует Позднякова «Р-Спорт».
Напомним, Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай).
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