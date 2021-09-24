Олег Знарок стал главным тренером сборной России по хоккею

Главным тренером сборной России по хоккею назначен Олег Знарок.
58-летний специалист возглавит российскую команду на Олимпийских играх 2022 года, которые пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине (Китай).
Валерий Брагин, ранее работавший главным тренером сборной, будет консультантом Знарка.
«Знарок пользуется авторитетом среди игроков НХЛ, мы надеемся, что он сплотит команду. У него есть харизма, он победитель. Чемпионат мира в Минске (в 2014 году, на котором сборная России стала обладателем золотых медалей — Прим. «Чемпионата») это доказал», — приводит слова президента ФХР Владислава Третьяка ТАСС.
Под руководством тренера сборная России также выигрывала золотые медали на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.
Напомним, на предварительном этапе, который пройдёт с 9 по 13 февраля, сборная России сыграет с командами Швейцарии, Дании и Чехии.
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