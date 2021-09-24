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Олег Знарок стал главным тренером сборной России по хоккею

Олег Знарок стал главным тренером сборной России по хоккею
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Главным тренером сборной России по хоккею назначен Олег Знарок.

58-летний специалист возглавит российскую команду на Олимпийских играх 2022 года, которые пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине (Китай).

Валерий Брагин, ранее работавший главным тренером сборной, будет консультантом Знарка.

«Знарок пользуется авторитетом среди игроков НХЛ, мы надеемся, что он сплотит команду. У него есть харизма, он победитель. Чемпионат мира в Минске (в 2014 году, на котором сборная России стала обладателем золотых медалей — Прим. «Чемпионата») это доказал», — приводит слова президента ФХР Владислава Третьяка ТАСС.

Под руководством тренера сборная России также выигрывала золотые медали на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

Напомним, на предварительном этапе, который пройдёт с 9 по 13 февраля, сборная России сыграет с командами Швейцарии, Дании и Чехии.

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