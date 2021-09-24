Как вы относитесь к возвращению Олега Знарка в сборную России?
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Сегодня, 24 сентября, стало известно, что новым главным тренером сборной России по хоккею стал Олег Знарок.
58-летний специалист возглавлял национальную команду с 2014 по 2018 год, добившись побед на чемпионате мира — 2014, а также выиграв золотые медали на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане. Контракт с тренером подписан сроком на один год.
«Чемпионат» предлагает пройти опрос: как вы относитесь к возвращению Олега Знарка в сборную России?
Опрос доступен на сайте Quiz.
Напомним, последним местом работы наставника был московский «Спартак» (2019–2021). Также Знарок тренировал сборную Латвии (2006–2011), ХК МВД (2008–2010) и московское «Динамо» (2010–2014).
Олимпийские игры — 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине.
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