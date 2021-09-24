«Брагина надо было менять после чемпионата мира». Плющев — о назначении Знарка

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мнением о назначении на пост главного тренера сборной России Олега Знарка.



«Интересно, как Федерация хоккея России объясняет решение назначить Олега Знарка главным тренером сборной? Это очень неожиданно для всех. Иногда сложно объяснить действия чиновников из федерации. Последнее время идёт такая тренерская чехарда, что во флагмане нашего хоккея, что на лавочке сборной. Не знаю, как и чем они руководствовались.



Брагина надо было менять в прошлом сезоне после чемпионата мира. У нас назначают тренеров за неделю до старта КХЛ, за две недели тренеров увольняют, да даже через неделю после старта. Я как-то говорил об этом, но Брагин должен был сам принять какое-то решение после сезона. Очень тяжело тянуть две лямки: и клубную, и сборную — думаю, это связано именно с этим. Только не понимаю одного: почему так долго шли к идее, что тренер сборной и тренер клуба — это разные вещи? Совмещать тяжело: находясь в определённом напряжении в клубе, ты должен переключаться на интересы сборной России. Сборной надо заниматься постоянно, а не в свободное от основной работы время. Не понимаю, почему такое решение долго зрело у руководителей федерации», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.