Зубов и Жамнов вошли в тренерский штаб сборной России в качестве ассистентов

Главный тренер рижского «Динамо» Сергей Зубов назначен ассистентом главного тренера сборной России по хоккею.



«Зубов будет помогать Знарку», — цитирует президента ФХР Владислава Третьяка ТАСС.



Помимо Зубова, ассистентом главного тренера будет Алексей Жамнов.



Ранее стало известно, что главным тренером сборной стал Олег Знарок. Валерий Брагин, ранее занимавший этот пост, назначен консультантом.



Зубов в качестве игрока становился двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Даллас Старз», а также олимпийским чемпионом 1992 года. В качестве тренера занимал должность помощника в СКА (2011–2015), а с ноября 2015 до июня 2016 года возглавил клуб. Также Зубов был главным тренером «Сочи» (2017–2019), а в апреле 2021 года был объявлен в качестве наставника рижского «Динамо».



Жамнов в настоящий момент является советником председателя Наблюдательного совета «Спартака». Он также является Олимпийским чемпионом 1992 года, а также серебряным (1998) и бронзовым (2002) призёром Игр. В 2018 году был и.о. главного тренера «Спартака», а с 2018 года был старшим тренером в сборной России.